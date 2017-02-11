زين العمر .. مطرب يحمل صفات الاحترام الانسانية والصوت الجميل!!

زين العمر، هو فنان لبناني اسمه الحقيقي “طوني حدشيتي” بدأ مشواره الفني في عمر الثانية عشر في الحفلات المدرسية من ثم انتقل لاستكمال دراسته في كندا عام 1989 وهناك بدأ العمل في الحفلات الخاصة.

شارك زين العمر في برنامج المواهب عام 1993 في “ستديو الفن” وقد أصدر أول أغنياته والتي كانت “وجك خير علينا” التي حصدت المرتبة الأولى من الأغاني حينها.

وتابع مسيرته الفنية في أغنية “لعيونك إنت يا حلو” و “عايل ماني عايل” إلى أن أصدر ألبوم يحمل عنوان “من بين كل البشر”.

عام 1994م أصدر أجمل أغانيه وهي “كزدرنا وطال المشوار” التي لازالت تردد حتى هذه الأيام وقد احتلت مرتبة مميزة حينها إلى أن ترجمت باللغة الفرنسية ومن هنا بدأ مشوار النجومية.

عام 1996م أصدر ألبوم “على ذوقي” والذي كانت الأغنية الفلكلورية “فيا منديلك” من ضمنه وألبومه الثاني كان ألبوم “راي” إلى أن فاجأ جمهوره عام 2000 بأغنية سياسية تحت عناون “شو عملتلي في البلد” وقد كانت مميزة وناجحة.

أيضا من أهم ألبومات زين العمر كانت عام 2005 “أحلى عشاق” وألبوم “ضمك لقلبي” عام 2006 وتابع مشواره الفني إلى أن قدم لمحبيه أغنية مميزة تحت عنوان “أنا عقلي طار”.

أهدى الفنان زين العمر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أغنية وطنية بعنوان “بيّ الكل” بعد انتخابه في 31 تشرين الأول رئيساً للجمهورية اللبنانية.

ونشر العمر الأغنية عبر قناته الخاصّة على موقع “يوتيوب” حيث تضمنت مشاهد قديمة وجديدة للعماد ميشال عون ومشاهد داخل الإستديو لزين أثناء وضع صوته على الأغنية.

أغنية “بيّ الكل” كلمات حبيب يونس، ألحان جهاد حدشيتي، توزيع داني حلو وميكس ماسترينغ رالف سليمان.

بالتزامن مع اقتراب عيد الحب، اهدى النجم اللبناني زين العمر جمهوره اغنية رومنسية بعنوان “بشتقلك” اطلقها حصرياً عبر تطبيق انغامي. والاغنية من كلمات سمير نخلة، الحان وسام الامير وتوزيع وليد قبلان.

وقد تلقى سلسلة كبيرة من التعليقات من وجوه معروفة في عالم الفن والاعلام مباركة له على العمل الجديد، اضافة الى الجمهور الذي اثار زوبعة على مواقع التواصل بتناقل الاغنية بشكل كثيف والتعبير عن اعجابهم بالاغنية التي حملت الطابع الرومنسي بامتياز وأحب زين العمر ان يرد بكلمات الشكر على كل التغريدات التي تلقاها على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر المباركة له على هذا العمل الجميل.

نتمنى لزين العمر المزيد من النجاح والتقدم.

وأنا شخصياً أحب لك أغنية “خليكي معي ” و “المريول” فلدي ذكريات جميلة أثناء سماعها.

جريدة اللواء – لميا جردلي