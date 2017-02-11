منافسة غنائية بين باسل خياط وقصي خولي (فيديو)

احتفل الفنانان باسل خياط وقصي خولي بانتهاء الموسم الثاني من برنامج عرب كاستنج “Arab Casting” بمنافسة غنائية بينهما اشتدت في الكواليس.

وكانت غادة عبد الرازق شاركت محبيها على حسابها الشخصي على “انستغرام” بمقطعين للمنافسة الغنائية بين باسل خياط وقصي خولي، حيث غنى الأول أغنية “يا محلى الفسحة”، ليبهر الجمهور بجمال صوته.

كذلك، غنَّى قصي خولي أغنية “فوق النخل” لتنهال عليه التعليقات التي تغزلت بروحه المرحة في كواليس “عرب كاستنج”.

وشهد برنامج عرب كاستنج الحلقة الختامية بالأمس، والتي فاز فيها كلاً من المتسابقين أحمد سعيد ونهى جابر باللقب.

(ليالينا)