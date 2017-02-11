نانسي عجرم في اطلالة ساحرة من توقيع ايلي صعب

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أمس الجمعة في برنامج Arab Idol بفستان أزرق من تصميم المصصم اللبناني العالمي ايلي صعب.

وقد بدت نانسي جميلة بإطلالتها فبالإضافة إلى الفستان الذي ناسبها شكلاً ولونا ظهرت بماكياح وشعر ناعمين.