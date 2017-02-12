زياد برجي إحتفل بالحب وغنّى جديده مع الجمهور

إحتفل النجم اللبناني زياد برجي بعيد الحب والعشاق في حفلتين غنائيتين في لبنان، الأولى في فندق “جفينور روتانا” وسط العاصمة بيروت والثانية في فندق الــReston في منطقة جونية.

قدّم زياد برجي خلال الحفلتين مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة وصولاً إلى أحدثها “مش ناوي على خير”، “حليانة”، “نيالو” “حبيبي وينو” و”بغضمة عين” وجديده “حبيبي” التي طالبه بها الجمهور وردّد كلماتها الجميع عن ظهر قلب كما وكان لافتاً طلب أحد الساهرين يد حبيبته في “الريستون” وسط أجواء الحبّ التي طغت على المكان.

نفيد بالذكر أن زياد برجي طرح منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة “حبيبي” من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد نفسه وتوزيع شريف قاسم ويحصد حالياً نجاحها حيث تحقق نسب إستماع عالية عبر موقع وتطبيق “أنغامي”.