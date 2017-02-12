سلاف فواخرجي بانتظار «هجرة الصعايدة»

رغم انطلاق تحضيرات مسلسل «هجرة الصعايدة» مُبكراً وتحديداً منذ نهاية العام الماضي وبدء فريق العمل بالتحضيرات الأساسية له، ليس هناك ما يؤكد حتى الساعة أنّه سيبقى مدرجاً على قائمة المسلسلات التي ستُعرَض في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بسبب تأخّر البدء بتصويره لأسبابٍ إنتاجية، علماً بأنّه يُعتبر من الأعمال ذات الميزانيات الضخمة.

والجدير بالذكر أنّ سلاف تتواجد في القاهرة خلال الفترة الحالية، بانتظار القرار النهائي من المنتج محمد فوزي لجهة تأجيل العمل أو البدء بتصويره، خاصة أنّها تفرّغت له، علماً بأن الأمر نفسه يتكرّر مع وفاء عامر وشريف سلامة.

مع الإشارة إلى أن فوزي كان قد أبرم العقود مع فريق العمل بالكامل خلال الأسابيع الماضية، فيما تُجسد فواخرجي شخصية صعيدية للمرةِ الأولى في أحداث هذا المسلسل التي تدور بخمسينيات وستينات القرن الماضي.

(وكالات)