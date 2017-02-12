روبي مهدّدة بالإيقاف عن العمل؟

أزمة كبيرة تواجهها الفنانة روبي مع المنتج أحمد السبكي، قد تتسبّب في توقيع عقوبة عليها تصل إلى حد الإيقاف، بعدما تدخّلت نقابة الممثلين في الأزمة.

تفاصيل القصة تعود إلى مسلسل «رمضان كريم» الذي يدخل به أحمد السبكي إلى عالم الإنتاج الدرامي، وتقوم ببطولته روبي ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبدالله، وكان مقرّراً له أنْ ينطلق تصويره خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة به.

إلا أن روبي أعلنت انسحابها من المسلسل بشكل مفاجئ من دون إبداء أسباب، ولم تتواصل مع أحد، وفق ما أكده المنتج أحمد السبكي، وذلك رغم قيامه ببناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي يشارك في بطولته حسن حسني، سيد رجب، ريهام عبد الغفور وروجينا، وهو ما علّق عليه قائلا «ده خراب بيوت».

وأوضح السبكي أنّه تقدّم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية، وينتظر في الوقت الحالي القرار الذي ستتخذه النقابة تجاه روبي في حال رفضت استكمال تعاقدها مع السبكي، الأمر الذي قد يصل إلى حد الإيقاف عن العمل بسبب الإخلال بالتعاقد.

وأكد المنتج المصري أنّه لا توجد لديه خطة بديلة في الوقت الحالي من أجل بدء المسلسل بدون روبي، ولم يتعاقد مع ممثلة بديلة لها، وأنه ينتظر عودتها مرّة أخرى من أجل بدء التصوير.

(وكالات)