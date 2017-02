باتريك خليل من لبنان يغنّي لتوم جونز في عيد العشّاق

طرح الفنّان الشامل و المخرج الفني” باتريك خليل الفيديو الكليب الخاص بال cover الذي سجله مؤخرا لأغنية الفنان العالمي ” توم جون” بعنوان “I Who Have Nothing

ويُظهر الكليب أنّ باتريك طبع ستايله الخاص من ناحية أداء الأغنية ومن خلال إعادة توزيعها في ستوديو “AB Brothers”

ونشير إلى أنّ “خليل” أخرج بنفسه الفيديو كليب، ليبهر الجمهور بفنّه ونظرته المختلفة للصورة بشكل بسيط وعالمي، حيث ظهر بلوكات مختلفة و أزياء مميزة من تصميم المصممة اللّبنانية ” تمارة نصر، و شاركته التّمثيل ” مابيل سويد” الحائزة على لقب Miss Arab Beauty ، أمّا التصوير فكان ل TRIANGLE PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY

كما نشر الفنّان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الفيديو كليب مرفقا إياه بتعليق خاص بأنّ هذا العمل هو حصري لعيد الحب و هو يهديه في هذه المناسبة إلى كلّ العشّاق ، فكتب التّالي:

“Here’s my new Valentine’s cover song “I Who Have Nothing” for all of you lovers out there!

وعن آخر إطلالات ” باتريك خليل ” على الشاشة الصغيرة كانت خلال برنامج ” سألو مرتي” على شاشة الMTV اللّبنانية ، و أيضاً عبر برنامج ” حسابك عنّا ” الذي يعرض على شاشة الLBCI.