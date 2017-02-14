مغنية ترتدي فستاناً غريباً من أجل ترامب (صور)

أثارت إطلالة المغنية جوي فيلا في حفلة توزيع جوائز “غرامي” في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، جدلاً واسعاً جداً على مواقع التواصل وفي الصحافة الأميركية.

وصلت فيلا إلى السجادة الحمراء مرتدية “كاباً” أبيض وما أن نزعته عنها حتى أظهرت فستاناً حمل ثلاثة ألوان: ازرق، أبيض وأحمر. وكُتِبَ على الفستان العبارة التي أصبحت معروفة في العالم أجمع Make America Great Again أي “اجعل أميركا عظيمة من جديد”، وهو الشعار الانتخابي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتبت أيضاً اسم ترامب بالكامل على فستانها من الخلف. وأقدمت المغنية على هذه الخطوة معربةً عن حبها الكبير للرئيس ترامب.