هكذا أمضى مازن معضم يوماً مليء بالحب ومع من؟!

نشر الممثّل مازن معضّم صورةً عبر حسابه على “إنستغرام”، تجمعه بزوجته، وظهرا في أجواء حميمية على الثلج وهما يتبادلان قبلة “French kiss”.

وعلّق معضّم على الصورة بالقول بأنّه لا يتحدث عن يوم عيد الحب بل عن حياة مليئة بالحب.