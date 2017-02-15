اليكم كيف عايد رامي عياش زوجته في عيد الحب!!

وجّه الفنان رامي عياش رسالة حب الى زوجته داليدا، بمناسبة عيد الحب، مؤكداً أنه محظوظ لأنها شريكة حياته.

ونشر عياش عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع داليدا وعلّق: “عيد حب سعيد الى حب حياتي، القوية، العاطفية، والشريكة، والأم، والإبنة، والأخت: داليدا، أنا محظوظ لأني وجدت الشريكة للسير على الطريق في وئام تام، الحب هو كل شيء، وكل شيء هو الحب، أتمنى كل الحب للذين يحتفلون بعيد الحب”.

يُذكر أن عياش يقوم خلال هذه الفترة بتحضير أغنية “سينغل” جديدة، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقي جان ماري رياشي، وسيقوم بطرحها في الفترة المقبلة.