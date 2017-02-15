صورة شام إبنة أصالة .. لاحظوا كيف بدت!!

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام” صورة تجمعها بابنتها شام، وقد بدتا أشبه بصديقتين أو شقيقتين.

وكتبت: “طفلتي الأغلى شام، قطعة من روحي وأمّي وعمّري وملاكي… نقيّة، طاهرة، خلوقة وذكيّة. هي أهمّ وأرقى وأغلى استثمار في حياتي. أتمنّى من الله أن يحميها ويُبعد عنها كل شرّ”.

(لها)