صورة شام إبنة أصالة .. لاحظوا كيف بدت!!

لميا جردلي

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام” صورة تجمعها بابنتها شام، وقد بدتا أشبه بصديقتين أو شقيقتين.

وكتبت: “طفلتي الأغلى شام، قطعة من روحي وأمّي وعمّري وملاكي… نقيّة، طاهرة، خلوقة وذكيّة. هي أهمّ وأرقى وأغلى استثمار في حياتي. أتمنّى من الله أن يحميها ويُبعد عنها كل شرّ”.

(لها)

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