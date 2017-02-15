“لهون وبس” جمع ميس حمدان وزياد برجي في حلقة مميزة!!

إستقبل الإعلامي هشام حداد، الفنان زياد برجي، والفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر قناة LBCI.

تحدّثت حمدان عن مشاركتها في مسلسل أمير الليل، حيث أكدت أنها محظوظة جداً والله يجبها لنجاحاتها في لبنان من خلال “لعبة الموت”، “عشق النساء” وأخيراً “أمير الليل”، ورأت أنها عاشت النجاح في لبنان أكثر من مصر، ووجّهت تحية للكاتبة منى طايع.

أشارت حمدان الى أنها ليست مع النهايات السعيدة في المسلسلات، فهي تحبّذ أن تكون النهايات مثيرة للجدل، كموتها في الحلقة ما قبل الأخيرة في أمير الليل”.

وأكدت حمدان أنها تركّز حالياً على التمثيل حتى لا تشتت نفسها قبل أن تشتت العالم، ولديها شغف كبير بالتقليد وقدرة على ملاحظة الأشياء الدقيقة وتقليدها بسرعة.

وعن الغناء، قالت حمدان إنها “إجتهدت في هذا المجال لكنها لم توفّق، بسبب عدم وجود تشجيع، فهذا المجال بحاجة الى شركة إنتاج ومدير أعمال شاطر.. وللأسف هذا الدعم ليس موجوداً في حياتي”.

وأشارت حمدان الى أنها إبتعدت منذ فترة عن التقليد وتريد أن يكون لديها هوية خاصة بها في الفن، كما أكدت أنه ليس من أهدافها البطولة الأولى، لأان البطولة الجماعية أصبحت أهم.

وقدّمت حمدان خلال الحلقة العديد من المواقف الطريفة والكوميدية.

من جهته، أكد برجي أن أعماله الفنية ليست مرتبطة بشهر معين كعيد الحب، فمشروعه أن يبقى الحب على مدار السنة لأن الناس بحاجة أن تعيش حالة الحب كل السنة.

وعن فيلم بغمضة عين، الذي قام ببطولته، أشار برجي الى أن العمل كان بحاجة اليه الشباب اللبناني لأنه قريب منهم، والحب والغرام في هذه الأيام إختلف عن السابق وخفّت الرومانسية، مع أننا بحاجة الى هذه الرومانسية كي نعيش الحب.

وقال برجي إن مشروعه هو أن يقوم بشي مميز في الفن ويصل الى النجومية، “وأعتقد أنني أسير على الطريق الصحيح من خلال النجاحات التي أحققها، ففي نهاية العام 2016 عشت النجاح من خلال أغنية الفنانة نانسي عجرم “عم بتعلق فيك”، وأغنية الفيلم، وهذا دليل على النجاح على كل الأصعدة”.

وأشار برجي الى أنه “يشارك في مسلسل شوق مع المخرجة رشا شربتجي، ووجودي بهذا العمل مميزة لأنه يجمعني بالكبير دريد لحام”.

وأكد برجي أن أجمل قبلة في حياته هي من إبنته، فوجودها في حياته هو شعور مختلف عن أي شيء آخر.

وفاجأ هشام بمفاجئة برجي بهذه الحلقة الخاصة لعيد الحب، حيث دخلت “حبيبة قلبه” إبنته على الستديو، وعبّر عن سعادته الكبيرة لوجودها معه، وقال: “شعوري تجاه بنتي مش طبيعي”، وقام بالغناء لها.

كما قدّم برجي خلال الحلقة العديد من أغانيه، وختم الحلقة بأغنية “عم بتعلق فيك” للفنانة نانسي عجرم.

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