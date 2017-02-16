اليكم الصورة الأولى من فيلم هيفا الجديد!

نشر المخرج المصري محمد سامي صورة جمعته بالنجمة هيفا وهبي في يوم التصوير الأول من فيلمهما الجديد “ثانية واحدة”.

وكانت الفنّانة اللبنانية وصلت الأربعاء الفائت الى العاصمة المصرية القاهرة، للبدء بالتحضيرات الخاصة بفيلمها الجديد الذي تعاقدت أخيراً على بطولته للعودة الى السينما بعد فيلم “حلاوة روح”.

وتتواجد وهبي في الدراما التلفزيونية أيضاً هذا الموسم، إذ على الرغم من أن الوقت المتبقي على قدوم شهر رمضان المقبل أصبح ضيقاً، قررت تحدي الجميع والوقت أيضا، فتعاقدت أخيراً مع المنتج ممدوح شاهين على بطولة مسلسل “بعد النهاية”.

وتم ضع جدول زمني للتصوير مع الاستعانة بأكثر من وحدة تصوير بقيادة المخرجة مريم أحمدي.

يُشار الى أن “بعد النهاية” من تأليف فداء الشندويلي، وأكد منتجه إنه سيقدم هيفاء بشكل غير متوقع من أحد، إذ تغير فيه تماماً من طبيعة أدوارها.

وطرحت وهبي أغنية “قلّها بحبك” عبر تطبيق “انغامي” بمناسبة “يوم الحب”.

والأغنية من كلمات عمرو المصري ومن ألحان سامر أبو طالب، ومن توزيع الموزع الموسيقي شريف مكاوي. وتم تسجيلها وإعدادها في أحد استوديوات العاصمة الإنكليزية لندن، تحت إشراف مهندس الصوت العالمي براين.

وأغنية “قلّها بحبك” تعد الأولى في ألبوم هيفا وهبي الجديد، والذي تشرف على الانتهاء من إعداده حاليا، لطرحه نهاية شهر آذار المقبل.

(لها)