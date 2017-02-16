بالفيديو .. عمرو دياب في أول لقاء تلفزيوني له

استضافت الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها “صاحبة السعادة” على شاشة “سي بي سي” الملحن خليل مصطفى والذي قام بالتدريس للفنان عمرو دياب بالمعهد العالي للموسيقى عندما كان معيدا بالمعهد.

وقال خليل مصطفى إن عمرو دياب لم يتغير، وإنه كان يدرس له آلة العود والـ”صولفيج”، لكن عمرو لم يكن يأخذ الحصص، وإنما كان يجلس ليتحدث معه كصديق، ويخبره عن الشريط الذي ينوي عمله مع الفنان هاني شنودة.

من جانبها قالت إسعاد يونس إنها شاهدت عمرو دياب في لقاء مع الإعلامية الراحلة فريال صالح، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتكلم بها في التلفزيون، وعرض البرنامج جانبا من ذلك اللقاء، وكان عمر عمرو دياب آنذاك 21 سنة ونصف، كما ذكر في اللقاء أي منذ حوالي 33 عاما.