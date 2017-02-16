بريجيت ياغي.. وعيد الحب!

لميا جردلي

لمناسبة عيد العشاق، أحيت الفنانة بريجيت ياغي سهرتين في المكان نفسه، السهرة الاولى كانت بتاريخ 11 أما الثانية فكانت بتاريخ 14 شباط في فندق لو رويال صالة ” شهريار”، قدمت بريجيت وصلة غنائية منوّعة ما بين الاغاني الكلاسيكية والاغاني الشعبية لكي ترضي جميع الاذواق .

وتألقت بريجيت بالسهرتين صوتاً وحضوراً حيث إستمتع عشاق السهر بآدائها المميز واشعلت المسرح بأغانيها الخاصة كما أدت أغنية ” غجرية ” التي نالت إستحساناً عند الحضور .

نذكر بأن بريجيت ما زالت تصور مشاهدها في مسلسل ” سكت الورق ” وستطلق في القريب العاجل الديو الذي جمعها مع الفنان المغربي حاتم إيدار.

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