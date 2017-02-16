لمن قالت كارول سماحة ” أتمنى أن تغني فقط”؟

أشارت الفنانة كارول سماحة في لقاء صباحي منذ قليل مع الإعلامية ريما نجيم عبر إذاعة “صوت الغد”، إلى أن “صداقتها مع الفنانة إليسا إنتهت لأسباب بلا معنى”، مؤكدةً أنَّ “السبب يعود إلى توتر الأجواء بينهما خلال برنامج “أكس فاكتور”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها “تحبُّ صراحة إليسا”.

وعن تصريحات شيرين الأخيرة حول عمرو دياب، أكّدت سماحة أنها “ضد أن تتكلم عن الأخرين بالسوء خصوصاً من صنعوا مسيرة مهنية وقدموا أعمال عالمية أمثال عمرو دياب”. وطلبت سماحة من شيرين أن “تغني فقط قائلة: “أنا بحب شيرين عندما تغنّي فقط وأتمنّى أن تغنّي فقط..هذا جوابي”.