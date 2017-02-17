أحلام ترقص بالسيف في عيد ميلادها الفخم (فيديو)

فوجئت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد ضخم نُظم لها فور وصولها فندق الشيراتون في الكويت، حيث استُقبلت بالرقص بالسيوف على أنغام الأغاني التراثية. وقد بدت أحلام في غاية السعادة وهي تحمل السيف، ومن ثمّ قطعت قالباً من الحلوى كتب عليه أسمها.