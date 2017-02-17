أحلام : كلماتك عني ستبقى محفوظة في ذاكرتي وفي تاريخي…

خلال إطلالة له ضمن برنامج ” صبايا الخير ” التي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد، وصف الإعلامي المصري القدير مفيد فوزي الفنانة الإماراتية أحلام بأنها إمرأة قوية و “جدعة”.

وقال فوزي: ” أقسم بالله أني أنا محترم كبرياءها، أحس إنها كده ست جدعة، في لبنان يقولون مرآة جدعة، قوية، وصوتها أيضا قوي، لأنه لديها موهبة كبيرة وليست قليلة، أنا كنت بنبسط منها قوي لما كنت بشوفها في أحد البرامج مع نانسي عجرم ووائل كفوري “.

وبدورها، ردّت أحلام على كلام فوزي في تغريدة لها عبر ” تويتر” وكتبت: ” عندما يتكلم صاحب الكلمة كبير إعلامي العرب مفيد فوزي، نصمت احتراما وحبا، كلماتك عني ستبقى محفوظة في ذاكرتي وفي تاريخي شكرا لكبيرنا “.