ابن سلاف فواخرجي يشعل “انستغرام” بوسامته.. والشبه بينهما لا يقاوم!

شاركت الفنانة السورية الجميلة سلاف فواخرجي جمهورها عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” بصورة جمعتها بابنها الأصغر علي، والرومانسية طاغية عليهما.

علي ابن سلاف فواخرجي الذي أشعل الصفحة لوسامته وشبهه الكبير لوالدته بدى أكبر عمراً عن السابق وحمل الكثير من ملامح والدته.

انهالت العديد من التعليقات على صورة سلاف فواخرجي وابنها علي وحصدت كم هائل من التعليقات اللطيفة.

لدى الفنانة سلاف فواخرجي طفلان هما حمزة وعلي من زوجها الفنان السوري وائل رمضان.

على صعيد الفن تتواجد النجمة السورية سلاف فواخرجي في مصر لتصوير مسلسل جديد بعنوان “هجرة الصعايدة” مع الفنان ياسر جلال.

(ليالينا)