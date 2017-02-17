غسان صليبا يتشارك ونجله وسام صليبا أغنية “مش عم صدق حالي”

اطلق الفنان الكبير غسان صليبا بالتعاون مع نجله وسام صليبا ديو غنائي بعنوان “مش عم صدق حالي” وهي من كلمات والحان سليم عساف من توزيع واستديو داني حلو.

هذه التجربة الغنائية هي الاولى بين الاب وابنه فحملت في طياتها معاني كثيرة، منها الشعور النبيل الذي يجمع الاب وابنه والتضحيات التي يقدمها الواحد للآخر.

جسد كل من غسان ووسام التجربة الغنائية بنجاح حاصة لما تحمل من اهداف انسانية وحب. كما ان الاغنية موجهة للجميع وكل شخص يختار لمن سيقدمها.

كلمات الديو من توقيع الفنان الشامل المبدع سليم عساف الذي عودنا على جمال ورقي الكلمة. وبعد الكلمة اتى دور اللحن الذي صاغه ايضاً “عساف” فمزج بين الفرح والمشاعر المتضاربة بين الاب وابنه. اما التوزيع لداني حلو الذي اصبح لديه خبرة طويلة في هذا المجال ويعرف كيف يقدم موسيقى عصرية تناسب كل الاذواق.

سليم عساف بارك للثنائي وقال: “من قلبي ألف مبروك “مش عم صدق حالي” للغاليين غسّان صليبا ووسام صليبا.

نذكر ان غسان صليبا كان قد دعم ابنه وسام بعدة اطلالات في السابق واهمها خلال مشاركة الاخيرة في ديو المشاهير.

وتقول الاغنية: اضغط هنا لسماعها

الله الله مش عم صدق حالي / الله الله يلي بحبو قبالي /

يا فرحة قلبي بوجودك/ الله لا يحرمني عيونك/ غمراتك بوسات خدودك/ تسوا الدني كلها

كلمة منك روحي بتشفي/ ما بزعل منك ولا نتفي/ اهون عندي عيوني تطفي/ ولا تقول كلمة اه

يا روحي يا حلم سنيني/ يا سارق من قلبي حنيني/ شو غالي ورافعلي جبيني/ حدك عمري بيحلاه