فيفي عبده تكسر الحداد بوصلة رقص

رغم حالة الحزن التي ظهرت عليها بشكل كبير بعد وفاة زوج ابنتها عزة مجاهد الشهر الماضي، إلا أنها تناست هذا الحزن سريعاً واحتفلت بعيد الحب.

ونشرت فيفي أكثر من مقطع فيديو لها وهي تؤدي بعض الرقصات، وبدا أنها استعراضات سابقة من سنوات.

فيفي عبده علّقت على الفيديوهات التي قامت بنشرها قائلة: «عيد حب سعيد بحبكم كلكم».

وكانت فيفي قد أعلنت فترة الحداد على وفاة زوج ابنتها عزّة الذي رحل مع مطلع شهر كانون الثاني الماضي.

من ناحية أخرى بدأت فيفي عبده تصوير مشاهدها في مسلسل «سبع صنايع»، الذي تشارك فيه كضيفة شرف والمسلسل بطولة شريف رمزي، وإنجي وجدان، وإنعام سالوسة، وياسر الطوبجي، وشيماء سيف، وضيوف الشرف منى زكي، أحمد السقا، كندة علوش، ونيللي كريم، وهو من إخراج تغريد عصفوري وماري بدير.

(وكالات)