للفنان راغب علامة : رحمها الله!!

منذ سنة توفيت توفيت والدة الفنان راغب علامة وفيقة، عن عمر يناهز الـ ٧٨ سنة متأثرة باصابتها بأزمة قلبية، ونشر علامة صورة تجمعه بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وعلّق: “إنّا لله وإنا إليه راجعون”، كما نشر عبر “إنستغرام” صورة عن موعد الجنازة وتفاصيلها، وانهالت التعليقات التي تواسي علامة وتدعو له بالصبر ولوالدته بالسكينة.

واليوم يستذكر الفنان والدته بهذه الكلمات:

لم أكن أتخيّل يوماً أنه ستُشرق الشمس ولا أسمع صوتها الملائكي يناديني صباح الخير يا حبيبي لم أكن أتخيّل يوماً أنه ستُشرق الشمس ولا أسمع صوتها الملائكي ينادينيصباح الخير يا حبيبي

ووجه الكلام لمتابعيه قائلاً:

منذ سنة أختارها ربّنا لتكون بجواره في جنة الخلد🙏

#ذكرى_سنوية

رحمك الله يا حنونة

الفاتحة على روحك الطاهرة

للمطرب الغالي من اسرة جريدة اللواء رحمها الله رحمةً واسعة واسكنها فسيح جناته