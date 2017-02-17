ميس حمدان تفاجأ هشام حداد وهذا السبب!!(فيديو)

صدمت الممثلة ميس حمدان الإعلامي هشام حداد خلال برنامجه ” لهون وبس ” بعد أن قلّدت 6 لهجات عالميّة .

وخلال الحلقة، قدّمت ميس اللهجة اللبنانية ، المصرية ، الأردنية ، المغربية ، الهندية ، الفلبينية والخليجية ما أثار دهشة هشام وإعجاب الحاضرين في الإستديو الذين صفقوا لها .