هكذا أمضى مراد يلدريم وزوجته أول “عيد حب”!

قرر العروسان مراد يلدريم وإيمان الباني قضاء أول عيد لهما بعد الزواج في جزر المادليف، حيث استمتعا بجوِّها الرومانسي.

ونشر كل من مراد يلدريم وإيمان الباني صوراً لهما، وهما يستمعان بالحب والجو الرومناسي، كما نشرت الباني فيديو من كواليس جلسة تصويرية لهما التقطها المصور سيف عبد الحق على شواطئ المالديف.

وعلَّق يلدرين على إحدى الصور قائلاً: “أعيش، أحب، أتنفس أميرتي كل يوم في حياتي”.

وعلى صورة أخرى علق قائلاً: “أشكر الله في كل ثانية لأنه وهبني هذه الهدية في حياتي، هي كل شيء بالنسبة لي، أتمنى أن يجد كل شخص روحه مثلي، لأن الحياة ستكون أكثر إشراقاً وجمالاً”.