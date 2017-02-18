باسمة: جديدها جرحك عندي واغنية لعيد الأم

تحضر الفنانة باسمة لأغنية جديدة بمناسبات عيد الأمهات ستطرحها الشهر القادم. ولم تكشف بعد باسمة عن تفاصيل الأغنية من ناحية تلحينها وكتابتها وتوزيعها، لكن ستقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

من ناحية أخرى ستصور باسمة فيديو كليب لأغنيتها التي طرحتها مؤخراً وتحمل عنوان “جرحك عندي” .

“جرحك عندي” هي من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع بلال الزين.

باسمة كانت قد صرحت لموقعنا سابقاً أنها تطمح “إلى تجسيد شخصية غنائية كبيرة في عمل تمثيلي، واختارت الفنانة العالمية الراحلة داليدا حيث أنها تشبهني في الكثير من الأمور من بينها الغناء في العديد من اللغات”.