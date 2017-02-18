راغب علامة … سوبر ستار والعلامة الفارقة في الغناء!!

ولد السوبر ستار راغب علامة بداخل غرفة متواضعة بمنزل جده لأبيه ببلدة الغبيري جنوب بيروت عام 1962 لعائلة مسلمة من لبنان، ولديه اثنين من الأبناء (خالد ولؤي) والطريف حقا أن الحي الذي ولد فيه اشتهر باسم آل علامة لكونه كان هناك قاضى شهير في الحي يحمل اسم راغب علامة وقام والد راغب عند والدته بإطلاق نفس اسم القاضي عليه تيمنا به وراح يتمنى أن يصبح نجله مثل القاضي العظيم خاصة أن هذا القاضي كان ينتمي بصلة قرابة للعائلة.

وفى الوقت ذاته كان والده يجيد العزف على آلة العود من باب الهواية وكان راغب وهو طفل يجلس بجوار والده ويستمتع بعزفه واشتهر وهو طفل بالشقاوة الزائدة بين أقرانه وفى المدرسة إلا أنه كان يشفع له اجتهاده وتفوقه الدراسي.

ولفت أنظار أساتذته بصوته الجميل فتم إسناده إحياء الحفلات المدرسية ودخل بفريق المدرسة الكثير من المنافسات مع المدارس الأخرى ودائما كان التفوق من نصيبه وهو ما دفع أساتذة الموسيقى والمتخصصين لنصيحته بضرورة إثقال موهبته خاصة حينما تقدم وهو دون الثانية عشر من عمره للبرنامج الإذاعي الشهير بالإذاعة اللبنانية (بث مباشر).

ولفت الأنظار نحو صوته ورغم هذا قرر عدم الاعتماد على موهبته التي حباه الله بها فحسب بل يجب إثقال هذه الموهبة بسلاح العلم والدراسة فانتسب لمعهد الموسيقى اللبناني ودرس العود والسولفيج وبعد التخرج من المعهد بتقدير جيد جدا حيث كان من أوائل دفعته أصبح مهيئاً تماما للنزول بصوته لساحة المنافسة وبقوة.

تزوّج الفنان اللبناني راغب علامة مرتين. المرة الأولى من سيدة لبنانية- فرنسية، لم يدم زواجه منها إلا سنتين، والثانية من زوجته الحالية جيهان العلي التي أصبحت جيهان علامة منذ العام 1996 و أنجب منها ولديه خالد ولؤي، وما زال زواجهما مستمراً.

لم يكن عمره تجاوز الثامنة عشر حينما قرر المشاركة في البرنامج الشهير ستوديو الفن الذي أخرجه المخرج سيمون أسمر عام 1980 و اشترك في فئة الأغنية الشعبية وفاز بالمركز الأول.

أول ألبوماته الغنائية كانت بألبوم (بكرة بيبرم دولابك) الذي استقبله سوق الكاسيت في لبنان في منتصف الثمانينات وراحت الجماهير اللبنانية والسورية تردد اغنياته خاصة اغنيتى (عبالك النغم) و(مبروك).

وتوالت بعده البوماته ولعل أشهر واهم البوماته سواء التي قدمها باللهجة اللبنانية قبل حضوره لمصر اوالتي قدمها باللهجة المصرية بعد تعاونه مع شعراء وملحنين مصرين اوالتي ظهرت كخليط باللهجتين المصرية واللبنانية وبعض اللهجات العربية الأخرى :توأم روحي ويأتى في مقدمة هذه الالبومات البوم (توأم روحى) الذي تجاوزت توزيعاته في مصر حاجز ال300 الف نسخة (ستة طبعات) وارتبط الشباب بمجموعة من اغنياته مثل اسف حبيبتى الوقت فات ، ونقطة ضعف، ولايعلى عليك حد في قلبى.

بالإضافة لاغنية الالبوم توأم روحى بالطبع وكذلك الأمر مع البومة الجميل (فرق كبير) الذي تضمن أغنية سيدتى الجميلة التي حققت نجاح مدوى إلى جانب مجموعة الاغنيات كرمالا وولاقد الحب وولودارت الايام. وحقق الالبوم نجاح كبير وتخطت توزيعاته حاجز الـ 250 الف نسخة. وكذلك الأمر مع البومة الناجح (برافو عليكى) الذي تضمن مجموعة من الاغنيات التي ارتبطت الجماهير بها أيضا مثل بسحب كلمتى، وفراقنا قدر، وجددت حياتى، والحب الخالد، وعاشق عيونك، والبومة الرائع (حياتى) الذي تخطت توزيعاته حاجز النصف مليون نسخة لتضمنه أيضا مجموعة من الاغنيات يتقدمها مغرم ياليل، والمعادلة الصعبة، وصغير السن ، ويامدلل. بالإضافة لاغنية الالبوم والتي حملت عنوانة ياحياتى والبوم (حبيبي ياناسى) الذي تضمن اغنيات ياغرام، ونظرة عينية، وكله من الايام، واحلى نار، ومش مهم وغيرها من الاغنيات. وغير هذا من الالبومات الأخرى مثل البوم (مايجوز) والبوم (ياريت) والبوم (دانا) والبوم (بقربك)وغيرها من الالبومات التي اصدرها في لبنان قبل قدومة للقاهرة وتحقيق شهرته فيها.

إلا أن انجح البوماته تحقق في ألبوميه (قلبى عشقها) الذي تخطت توزيعاته حاجز المليون نسخة في مصر وتربع على قمة التوزيعات وقت صدوره.

كذلك الأمر البومة الشهير (علمتينى احب الدنيا) الذي تخطت توزيعاته حاجز الـ 700 الف نسخة تربع بها أيضا على قمة التوزيعات لفترة طويلة مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام خاصة بالسوق المصري فقط بخلاف ما تحقق من نجاح وتوزيعات لهذه الألبومات في كافة الأسواق العربية الأخرى.

أطلق راغب علامة عطره الأول نوت دامور Notes D’Amour وشهد رواجا كبيرا وأطلق في فبراير 2014 عطره الثاني لو غران أمور Le Grand Amour (بالعربية: الحب الكبير).

شارك راغب في برنامج محبوب العرب عرب ايدول في الموسم الأول والثاني 2012-2013ولكنه إعتذر عن المشاركة في الموسم الثالث البرنامج بسبب اختلافات في وجهات النظر مع إدارة ام بي سي والفنانة أحلام وحل مكانه الفنان وائل كفوري.

عاد راغب في العام 2015 ليكون عضو لجنة تحكيم برنامج إكس فاكتور مع إليسا و دنيا سمير غانم على شاشة إم بي سي فور.

عين راغب سفيرا للسلام والنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة في التاسع من يونيو 2013 في برنامج عرب ايدول

لا شك أن لدى كثر من محبي النجم اللبناني راغب علامة ومتابعيه الفضول لمعرفة الكثير عن تفاصيل حياته بعيداً عن حياة الشهرة والأضواء.

النجم اللبناني في حديث صحافي جاوب على العديد من الإجابات السريعة والمنوعة التي تكشف عن الجانب الآخر من شخصيته كما ستتابعون.

ماذا اشتريت من أموال أول راتب تقاضيته في حياتك؟

قدمته إلى أهلي.

ما هو لونك المفضل؟

يعتمد على مزاجي.

ما هو طعامك المفضل؟

أحب الأطباق الشعبية لكل بلد.

من هو مطربك المفضل؟

وديع الصافي وعبد الحليم حافظ

هل لديك أي حيوانات أليفة؟

كلاب.

من هو قدوتك في الحياة؟

أحساسي.

أي فيام جعلك تبكي بقوة؟

لا أبكي لكن أتأثر بالأفلام التي تنقل معاناة الأطفال وظلمهم.

أي فيلم جعلك تبكي بقوة؟

ليس فيلماً… كل أعمال العبقري زياد الرحباني ومسرحيتي “شاهد ما شفش حاجة” و”مدرسة المشاغبين”.

ما كان حلمك أن تصبح في صغرك؟

فنان.

من كان أول حب في حياتك؟

زميلتي في المدرسة.

إذا خيرت أن تكون معلماً، ما هي المادة التي تود أن تُدرّسها؟

الموسيقى.

ما هو الشيء الذي تحب اختفاءه من العالم؟

الشر.

ما هو الشيء الذي لا تستطيع العيش من دونه؟

الماء.

ما هو تعريفك لكلمة “بؤس”؟

أن يعيش الإنسان في جو مليء بالظلم.

أي مرحلة من مراحل حياتك كنت فيها الأسعد؟

اليوم.

إن خُيّرَ لك أن تمثل “إحدى القوى الخارقة في العالم”، ما هي القوة التي تختارها؟

Superman.

أي أغنية تحفزك على الرقص في أي توقيت تسمعها؟

“يا بنت السلطان”.

أية كلمة تستعملها بكثرة في حديثك؟

يعني..

أي عادة سيئة لديك تود التخلص منها؟

العصبية.

من تختار ليكون مدون قصة حياتك؟

لو كان ما زال على قيد الحياة كنت لأختار الصحافي القدير الراحل جورج إبراهيم الخوري.

أي جملة تصف حياتك؟

مجموعة إنسان.

أين تذهب حين تريد الإنفراد بنفسك؟

حديقتي.

أي صفة يمكن أن يعرفها الناس عنك اليوم يمكن أن تدهشهم؟

(ضاحكاً) لا أريد أن أدهشم.. أحياناً ممكن أن أتحول إلى ديكتاتوري وخاصة عندما أتخذ قراراً ما، فيصبح حكماً قيد المُنفّذ.

من هو الأقرب لك من عائلتك؟

كلهم..

من هو بيت أسرارك؟

أخي خضر.

كيف تقضي وقتك بعيداً عن الأضواء؟

أتابع التلفزيون، أمارس الرياضة، ألعب التنس، النرد، الورق، أجلس مع أصدقائي الشعراء وأقوم بالتلحين.

أي بلد تختار للعيش فيه بعد بلدك؟

لبنان.

ما هو البلد الذي لم تزوره بعد وتحب السفر إليه؟

البرازيل، الأرجنتين.

كما كشف برنامج “بصراحة” الذي تقدمه الاعلامية باتريسيا هاشم عبر اثير اذاعة “فايم اف ام” عن كلمات اغنية السوبرستار راغب علامة الجديدة “تركني لحالي” حيث قام كاتب الاغنية الشاعر طوني ابي كرم بكشف النقاب عن اول مقطع من الاغنية، ويقول:

تركني لحالي تركني وروح ما عاد فيّ لم جروح / قلبي تحمل وجع كتير واكتر من جرحو مجروج / انت لي كنت تقويني ومن كل العالم تحميني / كفي حياتك من دوني / روح ما بدي تطلع فيّ ولا بدا تشوفك عيني / بدل الغلطة بتعمل مية وبتقلي الحق عليّ / لو بدو يقتلني غيابك راح امشي راح سكر بابك / ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني

وعلم ايضاً برنامج “بصراحة” ان اغنية “تركني لحالي” سيصورها السوبرستار على طريقة الفيديو كليب قريباً مع مخرج يوناني في اليونان.

نذكر ان اغنية “تركني لحالي” ستبصر النور قريباً وذلك بعدما وضع السوبرستار لمساته النهائية عليها وهي من الحان الملحن اليوناني الشهير بابادوبولوس وكلمات طوني ابي كرم.

جريدة اللواء – لميا جردلي