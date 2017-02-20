بالفيديو: ميريام ترقص مع طفلها بفرحة كبيرة

تعتبر الفنانة ميريام فارس من أكثر الفنانات اللواتي يشاركن صور أطفالهنّ وفيديوهاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فمنذ ولادته، وميريام لا تبخل على جمهورها بمشاركة صور ابنها “جايدن”. وكان لافتاً الفيديو الذي نشرته أخيراً ميريام وهي تحمل طفلها بأحضانها وترقص معه.