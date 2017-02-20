سعد رمضان : “مليون محبة وتقدير لكم حبايبي …”

بعد خمسة ايام على اطلاق عمله الجديد بمناسبة عيد الحب، استطاع النجم اللبناني سعد رمضان ان يتجاوز بأغنية “عم نام عالواقف” حاجز المليون مشاهدة على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

اغنية “عم نام عالواقف” من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صبّاغ. وقد عبر “رمضان” عن فرحته بهذا الرقم المميز الذي حققه بفترة قصيرة. وقال على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام: “مليون محبة وتقدير لكم حبايبي، هيدا المليون مشاهدة بـ ٥ ايام على “عم نام عالواقف” لكم عشان انتو سبب هيدا النجاح … انشالله ضل عند حسن ظنّكم”.

وكان “سعد” قد قال في حديث سريع لبصراحة أنه سيصور الاغنية على طريقة الفيديو كليب، ولكن ليس في الوقت الراهن، لإرتباطاته الخارجية، وبعد أن يستمتع بها الجمهور وتأخذ حقها من الوقت قليلاُ.