عمرو دياب ينشر صورة جديدة له من جلسة تصوير

نشر الفنان عمرو دياب صورة جديدة له من جلسة تصوير لإحدى المجلات الخليجية، أظهرت تغييراً ملحوظاً في جسمه بعد فقدان الوزن.

وأثارت الصورة التي نشرها دياب عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إعجاب جمهوره، وحازت مئات التعليقات.

يذكر أن كليب عمرو دياب “معاك قلبي” حقق منذ طرحه، 2 مليون مشاهدة، خلال أربعة أيام فقط وهو رقم كبير، حيث فاجأ دياب جمهوره بطرح الكليب تزامنًا مع احتفالات عيد الحب والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع أسامة الهندي، وإنتاج شركة “ناي”، وهي من أغنيات ألبوم “أحلى وأحلى”.