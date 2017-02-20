هل داليدا خليل تواجه مأزق في مسلسلها الجديد؟!

كانت نواعم قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنّ الممثلة داليدا خليل تستعد لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم “خمسين ألف”، لكن يبدو أنّ هذا العمل يتعرّض لمأزق، فما هي التفاصيل عن ذلك؟

لم تكتمل فرحة الممثلة داليدا خليل بعد أن عبّرت عن سعادتها ببطولة مسلسل “خمسين ألف” إلى جانب الممثل طوني عيسى لما يحمله من أحداث فكاهية، إذ إنّ داليدا مشتاقة للإطلالة بدور كوميدي من هذا النوع، لكن بدأت بعض الأقاويل تدور حول أنّ النص الدرامي لهذا العمل مقتبس من مسلسلٍ تركي يُعرض عبر إحدى الشاشات إذ تتشابه أحداث المسلسليْن بعدة خطوط درامية بين الرومانسية والكوميدية.

وتشير بعض المصادر إلى أنّ كاتبة العمل الممثلة آية طيبا تعدّل خلال الفترة الراهنة في نص هذا المسلسل لإبعاد هذا التشابه بين المسلسل التركي واللبناني.

وتعقيباً على ذلك، أشار لنا مصدر مقرّب إلى أنّه لا صحة لتلك الأقاويل لكن كل ما في الأمر أنّ من الممكن أن تتوارد الأفكار بين بعض المسلسلات، فإنّ نص مسلسل “خمسين ألف” مكتوباً بطريقة احترافية بشهادة أبطال العمل والجهة المنتجة.

كذلك تشير لنا مصادرنا إلى أنّ هناك جهة إنتاجية منافسة تحاول إشاعة تلك الأخبار لغاية، ومع ذلك سيستمر الفريق في تصوير العمل وتنفيذه ليُعرض في وقتٍ لاحق.

من جهة أخرى، تستعد الممثلة داليدا خليل لتسجيل ديو مع الممثل طوني عيسى بمثابة تتر غنائي لمسلسل “خمسين ألف” على طريقة المونولوج.