هل يوجد تعاون قريب بين نانسي عجرم ووليد توفيق؟

خلال الأيام الأخيرة قيل إنّ النجم العربي وليد توفيق صرّح بأنه إن أراد أن يختار اسماً لفنانة عربية يلحّن لها فسينتقي النجمة نانسي عجرم.

ورغم أنّ الأخبار تشير إلى أنّ توفيق خُيّر في تصريحه بين عدّة أسماء، لم يجتمع مع عجرم بعد، أما مصادر نواعم فتشير إلى أنّ هذا التعاون قائم بينهما.

وفي التفاصيل تفيدنا مصادر خاصة بأنّ النجمة اللبنانية نانسي عجرم رغم إنهائها تسجيل كافة الأغنيات التي ستضمّها لألبومها المقبل لم يمنعها ذلك من التحضير لأغنية جديدة، وما يميّز هذه الأغنية أنها من ألحان النجم العربي وليد توفيق.

وبحسب ما تشير مصادرنا فإنّ نانسي اجتمعت مع توفيق حيث أسمعها لحناً أعجبها كثيراً لكن لم تُكتب كلمات شعرية غنائية على تلك الأغنية لغاية اليوم، كما لم يُحدّد موعد لجلسة تنفيذية لهذا العمل حيث ينتظر الطرفان الوقت الملائم لكليهما من أجل انتقاء الكلام الذي يناسب اللحن ومن ثم تسجيلها.

وعلمت نواعم أنّ من المرجّح أن تطرح نانسي هذا العمل على طريقة الأغنية المنفردة سينغل بعد فترة أي بعد إطلاقها لألبومها، وليس من المستبعد أن تفاجئنا نانسي بهذا العمل كما سبق لها أن أطلقت أغنيات بتوقيت غير متوقّع.