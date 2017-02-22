راغب علامة انتهى من الاستعدادات لحفله المقبل وهذه التفاصيل!!

أعلن الفنان راغب علامة عن إنتهائه من البروفات الخاصة بحفله المقبل في دبي، والذي من المقرر أن يحييه في 1 آذار/مارس المقبل.

ونشر علامة عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعين بوستر الحفل، وعلّق:”الآن انتهيت مع أعضاء فرقتي الموسيقيةً من بروفات الحفل الذي سيقام في دبي بتاريخ الأول من مارس الى اللقاء حبايبي”.

ويستعد علامة أيضاً لإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيا، في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أيار/مايو المقبل، وذلك بعد نجاح حفله الأول منتصف العام 2015.

كما يواصل علامة تحضيراته لطرح أغنيته الجديدة “تركني لحالي” الشهر المقبل، ألحان اليوناني كرياكوس بابادوبولوس، وكلمات الشاعر طوني أبي كرم، ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بعد طرحها.