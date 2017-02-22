رحل وجيه نحله ساحر الريشة واللون

رحل وجيه نحله، حمل ريشته وعصاميته ومضى.

ولا يكفي القول انه فنان ساحر عربي وعالمي له كشوفات في عوالم التشكيل بطرقه لنورانيات المستحيل والتماهي معه. حتى في أعماله الأخيرة لا يمكن البحث عنه الا في نتاجه الذي ما زال يبدعه كشاب نابض بالحيوية لا يعترف بالسنين ومرورها. روحه الفنية الجامحة جعلته يخترق المألوف إلى ولادة حالة فنية خاصة لا يشبه فيها أحداً ولا يشبهه أحد.

غرف من التراث ما سمح له ان يؤسّس لريشة مختلفة تآلف مع الحروفية وحولها إلى نسق فني لم يجاره فيه أحد ولم يكن انتقاله من المحلية إلى العالمية مجرّد صدفة وهو الذي ابتكر وابدع حتى في مواد لوحاته.

لعل أفضل ما قيل عنه كتعريف ما قاله الفنان والناقد اندريه بارينو حين قال: «انه من هذا البلد الصغير الرائع لبنان، شرفة الشرق على أوروبا المتوسطية وملتقى قيم الماضي والحاضر، ومصهر السحر.. انه لصيق بأرضه عضوياً، أرضه الجامعة للتناقضات والأحلام، انه يتنفس رماد الصحارى.. وانه بحروفيته أكثر التجريديين تصويرية، وأكثر التصويريين تجريدية».

بدأ مع مصطفى فروخ كبير رعيل الانطباعية اللبنانية الذي ادرك موهبته واهتم به، وقال له: «فتش عن نفسك»، وكانت تلك هي البداية للشاب الآتي من «الطيبة» جنوب لبنان ليبني شخصيته الفنية الخاصة والمميزة وليصل إلى العالمية بأعمال تعرف عندما تراها دون توقيع انها له.

برحيله تفقد الحالة التشكيلية اللبنانية والعربية ركناً مؤسساً، وفناناً متألقاً حمل روح وطنه إلى العالم. رحمه الله.