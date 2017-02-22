“سميرة توفيق تبكي رفيق الدرب ستراك سركيسيان ….

نعت الفنانة سميرة توفيق رفيق دربها وعازف الطبلة في حفلاتها ومرافقها في مسيرة الفن الطويلة ستراك سركيسيان الذي رحل عن عمر ناهز الـ 85 عاماً على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:

“سميرة توف تبكي رفيق الدرب ستراك سركيسيان ….

رحلت اليدان اللتان افرحت العالم بأكبر فن على مسارح العالم ولبنان ،، رحل عازف الإيقاع الأول ستراك سركسيان ..رفيق درب سميرة توفيق ،رفيق نجاحاتها في كل بقاع الدنيا ولبنان ،،النزيه المحب ….

هي إشبينة عرسه،، وعرابة كل اولاده،، هو المحب كعائلتة…

عمي ستراك رحلت بجسدك واعمالك موثقة في تاريخ الفن العربي مع كل كباره،،دمعة سميرة توفيق عليك لن تجف وذكراك مؤبدة في مسيرتها … عائلتك عائلتنا كما عشنا العمر ..عزاء سميرة توفيق كعزاءنا لعائلته المحبة ،، عزاء سميرة توفيق لأنفسنا وللفن الأصيل …الكبار يبصمون بأياديهم كستراك سركسيان ،،بصمته بفنه وإبداعه للعمر والتاريخ… من سميرة توفيق كل العزاء بدمع العمر والوفاء،،

فليكن ذكره مؤبد ونفسه بالسماء أستقبله يالله في ملكوتك ….

بقيت ام رحلت ستراك سركيسيان الكبير باق في قلب سميرة توفيق ..وقلوبنا … رحمه الله ….

الصور الأخيرة له معها في منزلنا منذ سنة وفي منزلة من اسابوعان ….”