هكذا نعت هيفا وهبي الراحل ستراك سركيسيان

نعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عازف الطبلة الشهير ستراك سركيسيان.

وكتبت هيفا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: “وداعاً العازف القدير ستراك إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

يذكر بأنه سيحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل الساعة الواحدة من بعد الظهر يوم الأربعاء في كنيسة بطركية الأرمن الأرثوذكس انطلياس ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة برج حمود.

وتتقبل عائلته التعازي أيام الأربعاء والخميس ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً، ويوم الجمعة ابتداء من الساعة الحادية عشر قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون مطرانية الأرمن الأرثوذكس “مارفارطان” برج حمود.