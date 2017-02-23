اليكم سبب سفر أمل بوشوشة الى فرنسا!!

خلال الأسابيع المنصرمة تعتكف الفنانة أمل بوشوشة لتحضير مشروع جديد خلال الفترة المقبلة، فما الجديد في هذا الإطار؟

بعد أن كشفنا عن استعداد الفنانة أمل بوشوشة لتحضير مشروع جديد بعيداً عن الفن ورفضت الإفصاح عن تفاصيله، علمت نواعم من مصادرها أنّ أمل تنوي خوض هذا المشروع في الأيام القليلة المقبلة، وفي التفاصيل إنّ هذا المشروع سيكون جزء منه خارج البلاد العربية.

واتخذت بوشوشة قرار السفر إلى فرنسا ليس بهدف السياحة أو التسوّق فحسب بل ستكون في فرنسا خلال الأسبوع المقبل من أجل المباشرة جدياً بهذا المشروع الجديد.

ورغم أنّها ترفض الكشف عن تفاصيله قد يكون لهذا المشروع علاقة بمجال الموضة والأزياء حيث لطالما وُصفت أمل بالفاشنيستا، أو ربما ستدخل في مشروع تجاري ترفيهي كسائر النجوم الذين افتتحوا لأنفسهم مطاعم خاصة في مختلف البلاد، فمثلاً يمتلك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني سلسلة مطاعم في الخارج وكذلك الأمر بالنسبة للبوب ستار رامي عياش الذي افتتح منذ عدة سنوات في المغرب مطعماً خاصاً به.

ولا شك في أنّ زوج أمل يدعمها في هذه الخطوة الجديدة حيث تنتهز الفرصة خلال فترة حملها وابتعادها عن الارتباطات الفنّية ومواعيد التصوير لكي تخوض هذه التجربة الجديدة في فرنسا، علماً بأنّ بوشوشة عاشت لفترة في هذا البلد الأوروبي قبل دخولها مجال الفن ومشاركتها في برنامج الهواة الشهير ستار أكاديمي.