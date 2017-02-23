تعرفوا على ميزات فناناتنا المثيرة!!

تمتلك النجمات وخاصة الجميلات والأنيقات منهن، أجساداً رشيقة ووجوهاً جميلة، ولكن المؤكد أن كلاً منهن تتميز عن غيرها بجزء معين من الجسد، أكثر من باقي الأجزاء، وربما يفسّر هذا حرصهنَّ على إظهار ذلك الجزء وإبرازه في معظم إطلالاتهن عبر حساباتهن في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نرصد الجزء الأجمل من جسد كل نجمة، وهو الجزء الذي عادة ما تبرزه في معظم صورها.

نانسي عجرم

تحاول النجمة اللبنانية نانسي عجرم إظهار وجهها أكثر من أي جزء آخر في جسدها، لذا فهي تحرص على إبرازه في معظم إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لا يتمتع بالجمال فقط، بل بالبراءة والنعومة أيضاً، وهي الصفات التي تتفق إجمالاً مع شخصية نانسي.

هيفا وهبي

لا خلاف على جمال جسد النجمة اللبنانية، ولكن الملاحظ أن منطقة الخصر هي المنطقة الأكثر ظهوراً في صور هيفا وهبي، وهي تحرص على إبرازها في معظم إطلالاتها، خاصة أنها تتمتع بخصر مثالي، يضفي على جسدها مزيداً من الروعة والجمال.

إليسا

لم يكن غريباً أن تحرص إليسا في كثير من إطلالاتها على ارتداء القمصان والبلوزات التي تكشف عن جزء كبير من صدرها، خاصة أنه صدر مثالي بالنسبة لجسدها، فهو ليس كبيراً ولا صغيراً، لهذا تقوم عادة بنشر كثير من صورها عبر حساباتها بالصدر المكشوف.

مايا دياب

تثق النجمة اللبنانية بجمالها بشكل عام، وخاصة عيناها اللتان تحرص على إبرازهما في كل إطلالاتها، وهي العيون الجميلة التي تزيد من جمال وجهها.

ميريام فارس

لا تركز الفنانة اللبنانية على منطقة معينة في جسدها، بل على كامل جسدها النحيل برشاقته اللافتة، خاصة مع قدرتها على العودة إلى وزنها الأصلي بعد الحمل والولادة، لذا تفخر ميريام بجسدها المثالي كما هو ملاحظ في صورها بشكلٍ عام.

(فوشيا)