جويل حاتم : سأترككم أيها المتخلّفون عقليّاً تتعفّنون كالفئران بكراهيتكم

Bientot en france finalement eh oui … #nouvellevie #ma nouvellevie bien a l’abri du mauvais sort ..🙌 adieu les ploucs et bon debarras 🏃 plus rien a foutre de vos conneries et de vos mechancetes .. pauvres retardes mentaux je vous laisse pourrir comme des rats avec votre haine et tres tres loin de moi 🙏

A post shared by Joellejoehatem (@joellejoehatem) on Feb 21, 2017 at 6:56pm PST