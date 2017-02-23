جويل حاتم : سأترككم أيها المتخلّفون عقليّاً تتعفّنون كالفئران بكراهيتكم

بعد كلّ البلبلة التي أثارتها جويل حاتم بعد طلاقها من الفنان جورج الراسي، وصراعهما على ابنهما، أعلنت عارضة الازياء جويل حاتم أنها ستغادر لبنان قريباً لتنتقل إلى العيش في فرنسا.

في هذا السياق، نشرت جويل عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستغرام”، تعليقًا، قالت فيه: “في فرنسا قريبا.. حياةٌ جديدة بعيدًا عن سوء الحظ.. وداعاً للشرّ”، مضيفة: “سأترككم أيها المتخلّفون عقليّاً تتعفّنون كالفئران بكراهيتكم، بعيداً جداً عني”.