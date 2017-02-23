خمنوا أي نجمة شقية أصبحت هذه الطفلة!

شاركت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها على “انستغرام” بصورتها من أيام الطفولة.

ونشرت النجمة صورتها التي بدت فيها طفلة لا تتجاوز العام الواحد، واكتفت بالتعليق عليها من خلال “ايموشن” لوجه طفل.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي لاقت اعجابهم وتعليقاتهم، معبرين عن حبهم لها.

(لها)