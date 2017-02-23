زين العمر أعلن مشاركته في مهرجانات الأرز الدولية ومفاجأة قريبة لجمهوره!!

تحتل أغنية ” بشتقلك ” للفنان زين العمر ألتي صدرت قبل عشرة أيام ، أثير الإذاعات اللبنانية لما تحمله من معان جميلة عن الحب والشوق ضمن توليفة كلامية مختلفة عن الكلام الذي تصدح به بعض الأغاني الأخرى.

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر سمير خليفة ولحنها المخضرم وسام الأمير تحمل بصمة مميزة تعيدنا لزمن الأغنيات الراقية لحنا وكلاما وتوزيعا ، وهي موجهة لكل شخص يشتاق لشخص غاب عنه ، فغابت الحياة عن أيامه.

تم توزيع الأغنية وتسجيلها في استوديو وليد قبلان وقد أطلقها الفنان زين العمر على قناة يوتيوب الخاصة به وعلى منصات وسائل التواصل الإجتماعي وهي تلقى رواجاً كبيراً بين المستمعين بحسب الردود التي يتلقاها زين العمر عبر تويتر وفايسبوك.



كما أعلن الفنان زين العمر عن مشاركته في مهرجانات الأرز الدولية في 29 تموز هذا العام حيث سيغني أغنية ” بشتقلك ” وباقي اغنياته التي احبها جمهوره ، كما اوضح انه بصدد تسجيل أغنية ثانية ستكون مفاجأة لمحبيه.