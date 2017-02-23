ظافر العابدين: لم يُعرض عليّ أيّ عمل معها …

ظافر العابدين فنان من طراز خاص له طابع يميّزه في كل عمل يقوم به، بعد أن نجح في أولى تجاربه السينمائية مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، يستعد لعمل آخر مع الفنانة التونسية هند صبري.

هل رفض العمل مع نيللي كريم؟

وأكد العابدين أن سفره ما بين مصر ولبنان ولندن لن يؤثر على فرصته في الفوز بأعمال جيدة، ولكن الفرص تأتي بالنسبة له مع السيناريو الجيد والإخراج المميز حتى يكون العمل الذي سيشارك فيه متكاملاً.

وعمّا تردّد عن رفضه العمل مع نيللي كريم وأنه فضّل هند صبري، رد قائلاً: “علاقتي بنيللي كريم جيدة جداً ولم يُعرض عليّ أيّ عمل معها، وبالنسبة لمقارنتها مع هند صبري فهما ممثلتان متميزتان، وقبل ذلك صديقتان والعمل معهما له سحر خاص”.

أنا وهند صبري صديقان

أما عن علاقته المقربة بالفنانة هند صبري، فقال: “هند صديقة قديمة منذ أن عملنا معاً في تونس خلال أولى تجاربنا في مسلسل “مكتوب” ثم في مصر من خلال مسلسل “فيرتيجو” وبعده “امبراطورية مين”، فنحن نرتاح بالعمل معاً”.

مسلسل كراميل

أما عن مسلسل “كراميل” فقال “المسلسل مع ماغي بن غصن حيث بدأت التصوير من ثلاثة أسابيع في بيروت، وهو مسلسل كوميدي وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”، وتابع “التجربة مختلفة وأنا سعيد جداً بها لأنها أول بطولة في مسلسل لبناني مع المخرج إيلي حبيب والمنتج جمال سنان حيث كل عناصر النجاح موجودة”.

وعما إن كان ندم على عمل قدّمه، أكّد أنه يحاول الاقتناع بما يفعله ويسعى ألا يندم على شيء قدّمه، وعن شعوره حيال العمل في مصر، ردّ قائلاً “أشعر كأنني في بلدي سواء داخل التصوير أو خارجه فمصر مثل بلدي”.

وعن إمكانية مشاركته في عمل درامي سوري، شدد على أنه “لا أمانع المشاركة في عمل سوري إذا توافر العمل الجيد، والدراما السورية لها مكانة خاصة في الوطن العربي وأنا أحبها”.

(نواعم)