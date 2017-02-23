ما الذي يجمع «ريهانا» بجامعة هارفارد؟

من مدرّجات الفن إلى قاعات جامعة «هارفارد» ستنتقل النجمة ريهانا، أما السبب فيعود إلى عملها الخيري.

وفي التفاصيل، كرّمت جامعة هارفارد الأميركية العريقة النجمة ريهانا المعروفة بأغانيها الناجحة وملابسها الجريئة، باختيارها شخصية العام في المجال الإنساني.

وستتسلم المغنية البالغة ٢٩ عاما وأصلها من باربادوس، جائزتها شخصياً في حرم الجامعة في ٢٨ شباط الجاري.

وقال مدير مؤسسة هارفارد س. آلن كاونتر: «بفضل عملها الخيري شيدت مركزاً لعلم الأورام وللطب النووي متطوراً جداً لتشخيص أمراض السرطان ومعالجتها في مستشفى كوين اليزابيث في بريدجتاون في باربادوس».

وقد وضعت المغنية كذلك برنامجا يهدف إلى تغطية القسط الجامعي لطلاب من منطقة الكاريبي يأتون إلى الولايات المتحدة للدراسة. وهي تدعم كذلك الجهود الهادفة إلى تحسين وصول الفتيات إلى العلم في الدول النامية.

وأضاف كاونتر: «لكل هذه المبادرات الخيرية وعمليات تشارك أخرى، اختار الطلاب في مؤسسة هارفارد تكريم ريهانا بمنحها جائزة شخصية العام ٢٠١٧ في المجال الإنساني».

وتضم قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، والشابة الباكستانية ملالا يوسفزاي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، والمغني ليونيل ريتشي.

يُذكر أنه في جعبة المغنية واسمها الأصلي روبن ريهانا فينتي وعلى الرغم من صغر سنها نسبياً أكثر من ٢٠٠ مليون أسطوانة وثماني جوائز غرامي الموسيقية. كما احتلت ١٤ من أغانيها صدارة تصنيف أفضل المبيعات.

وهي تعشق الموضة وقد أطلقت مجموعة ملابس بالتعاون مع ماركة «بوما» الرياضية.

(أ.ف.ب)