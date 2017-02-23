مروان خوري : يحبون شغلي كملحن وليس فقط كمغنِ

اعتبر الفنان مروان خوري في حديث خاصّ لموقع “الفن” أن الفنانين الذين يغنون أغنياته بإطلالاتهم الفنية ينظرون اليه كمروان المغني ومروان الملحن في الوقت نفسه.

ويقول مروان: “يحبون شغلي كملحن وليس فقط كمغنِ ولذلك هم يأخذون الموضوع من هذا المنحى وانا أغني أغنيات غيري التي سبق ولحنتها لهم.. هناك أصوات جميلة جداً لم أتعامل معها بعد مثل ناصيف زيتون وهو من أجمل الاصوات وايضاً شذى حسون وأحببت انهم غنوا لي طبعا”.

ويستعد مروان لإصدار أغنية منفردة جديدة التي كان ينوي اطلاقها قبل عيد الحب لكن الظروف آلت دون ذلك.

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