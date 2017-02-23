نادين نجيم تعلن موعد بدء تصوير مسلسل الهيبة!!

تبدأ نادين نجيم بنهاية هذا الشهر تصوير مشاهدها في مسلسل الهيبة الذي ستظهر من خلاله مجددا مع الممثل السوري تيم حسن للمرة الثالثة.

وتقول نادين: “المسلسل مميز جدا، اجتماعي بوليسي رومانسي دراما مختلف عن كل ما قدمته من قبل وحتى ادوارنا انا وتيم مختلفة عما قدمناه ورغم انهم شاهدونا معا بأعمال في السابق، لكن سنفاجئهم أننا ثنائي وليس نفسه الذي سبق وشاهدوه وليس الثنائي الذي يجمعه الحب والغرام ، هذا الموضوع قد يزعج المشاهد فيقولون متى ستحبون بعضكم؟ ولا نعرف ما اذا كنا سنحبّ بعضنا هذا العام ونحن نحرص على تقديم أنفسنا بشكل مختلف “.