سلافة معمار : “كل سنة و انتي سالمة يا دهبة يا اجمل شي بحياتي بحبك كتير”

احتفلت النجمة سلافة معمار بعيد ميلاد ابنتها ذهب (دهب) بحضور طليقها الممثل والمخرج سيف الدين سبيعي، في ظهوره الأول مع ابنته بعد تصريحه عن مرور سنة على علاقته بالمذيعة اللبنانية كريستين حبيب.

ورصدت الصور التي نشرتها معمار عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” عفوية دهب بين اصدقائها، اضافة الى فرحتها الكبيرة بين والديها.

وأردفت معمار معلقةً على الصورة: “كل سنة و انتي سالمة يا دهبة يا اجمل شي بحياتي بحبك كتير”، مضيفة بالانكليزية: “أحبك أكثر من أي شيء آخر”.

وكان سبيعي صرّح عن مرور عام كامل على بدء علاقته مع حبيب التي استقالت أخيراً من تلفزيون “الجديد” اللبناني الذي هاجمه سبيعي.

وكتب سبيعي تعليقاً على الصورة التي نشرها مع حبيب: “مضت سنة منذ ٩/٢/٢٠١٦… سنة من الحب… والمزيد المزيد من الحب”.

وتؤدي معمار في الموسم الحالي بطولة مسلسل “وردة شامية” الى جانب الفنانة شكران مرتجى، حيث تجسّد الفنّانتان دوري الشقيقتين “وردة” و”شامية” في بطولة العمل الذي يحمل روح “ريّا وسكينة” ولكن بطابع “البيئة الشامية”، وبخطوط درامية وحبكة تبتعد باكرا عن العمل المصري التاريخي الذي قدّم في المسرح وعلى الشاشتين الذهبية والفضية.

يذكر أن دهب زارت موقع تصوير والدتها في “وردة شامية”.

والمسلسل من انتاج “غولدن لاين”، وكتابة مروان قاووق وإخراج تامر إسحق، وتشارك فيه ترسانة من الممثلين السوريين واللبنانيين مثل سلّوم حدّاد ونادين خوري ويوسف حدّاد وعلاء قاسم ونادين تحسين بك وآية طيبا وزهير رمضان ومعتصم النهار وسعد مينه وجلال شمّوط وروعة ياسين ومجدي مشموشي وطلال مارديني وسميرة بارودي وضحى الدبسّ وسحر فوزي وجيانا عنيد وعلي سكّر ولينا حوارنة وأيمن بهنسي ومحمد قنوع واكرم الحلبي وطارق المرعشلي وخالد حيدر ومأمون الفرخ وزينة بارافي وسواهم.

دهوبتي ❤ A post shared by سلافة معمار – Sulafa Memar (@sulafa.memar) on Oct 25, 2015 at 5:18pm PDT