شاهد شيرين باحساس قاتل تغني لـ الهضبة ‘ عمرو دياب ‘ لو كان يرضيك

أدّت النجمة شيرين عبد الوهّاب أغنية الفنان عمرو دياب “لو كان يرضيك” في حلقتها الأخيرة من برنامجها “شيري ستديو”، ما اعتبره البعض مصالحة غير مباشرة بعد الأزمة الأخيرة بينهما.

واستضافت المطربة المصرية الفنّانين الردّاد ومحمد فؤاد وياسمين صبري في برنامجها الذي يعرض على شاشة قناة dmc المصرية.

وخلال الحلقة غنّت “لو كان يرضيك” التي تقارب بمضمونها الصلح بعد الخلاف، ولكن مصادر انتاجية من البرنامج أكّدت أن الحلقة مسجلة قبل الأزمة بين دياب وشيرين.

وعلّق محمد فؤاد على غناء شيرين قائلاً: “شفتي عمر هايتبسط فيكي”.