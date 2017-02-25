صورة لـ ديما صادق منذ 13 عاماً !!

نشرت الاعلامية ديما صادق عبر صفحتها الخاصة على موقع “تويتر” صورة تجمعها مع الاعلامي الراحل جوزيف سماحة في الذكرى العاشرة لرحيله.

وأشارت ديما الى أن الصورة تعود الى العام 2004 في جريدة السفير.