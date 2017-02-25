عاصي مباركاً لنجوى: “القمر بيمروق بدو يزورك ..

هنأ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على عملها المصوّر الجديد “حبيبي مين”.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر غازل عاصي الحلاني نجوى كرم مثنياً على الفيديو كليب الذي نال إعجابه وكتب: “القمر بيمروق بدو يزورك متل الشمس مشعشع نورك يا نجوى ان شاء الله مبروك ولكليب مزيًن بحضورك”.

من جهتها نجوى كرم أشادت بطيبة عاصي الحلاني ومحبّته وردّت عليه كاتبةً: “يا عاصي قلبَك شو كبير ومين بيقدر ع غلبَك نهر العاصي فعلو كبير ومن فعلو بيِهْدُر قلبَك”.

نفيد بالذكر أن صداقة مميّزة تجمع بين عاصي الحلاني ونجوى كرم وذلك إلى جانب الزمال الفنية، فيلتقيان ويتبادلان التهاني على أعمالهما.