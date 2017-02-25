لن تصدقوا أين جيسيكا بيل تتناول طعامها؟

في تشرين الأول الماضي، نشرت الممثلة جيسيكا بيل صورة من الحمام يظهر فيها صحن وشوكة بجانب الدش الحمام، وكتبت معلّقة: “نعم… اتناول طعامي في الحمام”.

وعند ظهورها ضمن برنامج”The tonight show with jimmy fallon”، اشارت جيسيكا الى أنها تتناول طعامها في الحمام في بعض الأحيان لأنها لا تملك أي وقت آخر لفعل ذلك، وذلك بسبب حياة الأمومة، بحسب موقع “هافينغتون بوست”.

وأوضحت بيل (34 عاماً) أن ابنها استحوذ على وقتها بالكامل، وقالت: “أستيقظ صباحاً وأطعمه، ومن ثم أحاول الاستعداد للذهاب إلى العمل أو الخروج فأكتشف أنني لم أتناول فطوري بعد، فأقرر تناوله أثناء الاستحمام”.

اشارة الى انّ جيسيكا متزوجة من النجم جاستن تيمبرليك منذ عام 2012، وقد انجبا طفلهما الوحيد “سيلاس” الذي سيبلغ عامه الثاني في نيسان المقبل.