من سيفوز بلقب “أراب آيدول”.. فلسطين أو اليمن؟!

مع اقتراب موعد الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب “أراب آيدول4″، كثُرت التوقعات عن هوية الفائز لهذا الموسم، لا سيما وأنّ المواجهة الأخيرة والمنافسة انحصرت ما بين المشتركين الفلسطينييّن أمير دندن ويعقوب شاهين، والمشترك اليمني عمار محمد.

لكن، هل سترفع فلسطين كأس الفوز مرة جديدة؟ بعد أن حصدته في السابق من خلال محبوب العرب محمد عسّاف؟ أو أنّ التصويت سينقسم بين أمير دندن ويعقوب شاهين، ليكون اللقب من نصيب اليمن للمرة الأولى في البرنامج من خلال مشتركها عمار محمد؟

المنافسة قوية جداً بين المشتركين الثلاثة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ناشطون في حملاتهم كل يدعم مشتركه المفضل ويتمنى وصوله إلى اللقب، عبر حملات ضخمة بقيادة معجبي عمار وأمير ويعقوب، فمن سيتوّج البرنامج في حلقة السبت المقبل بحضور النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب؟ أيام قليلة تفصلنا عن الإجابة عن هذا السؤال.

من ناحية أخرى، ستشهد حلقة الجمعة من “أراب آيدول” الكثير من المفاجآت، إذ سيغنّي المشتركون مع النجم محمد عسّاف، حيث من المتوقع أن يتابع الحلقة جمهور غفير من مشجعي أمير ويعقوب وعمار.

ووصل عدد كبير من الداعمين للمشتركين الثلاثة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً، لتشجيع المشتركين من داخل استديوهات قناة mbc في لبنان، كما وُجهت الدعوات إلى أهل الصحافة والإعلام العربية، لمواكبة الحدث من داخل الاستديو أيضاً، ولحضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الفائز في نهاية حلقة إعلان النتائج.

(فوشيا)